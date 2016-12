Bad Wildbad Fassadenarbeiten vor dem Abschluss

Bad Wildbad. Ein langer Prozess ist es, wenn ein Gebäude bis auf den Rohbau zurückgebaut, komplett saniert und dann in neuem Glanz erstrahlend wieder eröffnet wird. Diesen Prozess durchläuft gerade das ehemalige Kurheim Pauline, welches als Hotel wieder eröffnet werden soll. Obwohl die Arbeiten nicht ganz im Zeitplan liegen, schreiten sie stetig voran. Momentan ist angepeilt, dass das Hotel, welches drei bis vier Sterne bekommen soll, in genau einem Jahr, also zu Weihnachten 2017 eröffnet werden soll. Ab diesem Zeitpunkt soll es Platz für 80 bis 100 Gäste bieten und ein großes Restaurant beinhalten.

Energetische Sanierung großer Aufwand

Doch soweit ist es noch nicht, in wenigen Wochen sollen aber wenigstens die ersten Fassadenarbeiten abgeschlossen sein und das Gerüst wieder abgebaut werden. Für den Betrachter von außen ein erster großer Schritt. Doch Alexander Schwarz, Immobilienmakler und Projektleiter vor Ort betont, dass "die Innenarbeiten noch viel Zeit benötigen". Als Beispiel nennt er hier, dass die energetische Sanierung eines so alten Gebäudes eben seine Zeit bräuchte.