Bad Wildbad Es herrscht Vorfreude auf den Waldkindergarten

Eine erstmalige und damit zusätzliche Attraktion für den diesjährigen Waldkindergarten ist Revierleiter Andreas Wacker zufolge der Besuch des vor wenigen Tagen eröffneten Märchen-Rundweges. Vorgesehen seien auch Aktionen seitens des Forstes, um die Kinder damit an den Wald heranzuführen. Die Spielwiese auf dem Sommerberg hat den Vorteil, dass sich dort eine Schutzhütte befindet und auch die Skihütte in der Nähe liegt.

Bürgermeister Mack sah mit dem Waldkindergarten die Chance, den Kindern den Sommerberg nahezubringen und sich mit ihm vertraut zu machen. Insofern sei, so der Rathauschef, der Sommerberg geradezu prädestiniert für den Waldkindergarten, zumal schon der Weg dorthin am Vormittag und zurück am Nachmittag für die Kinder und ihre Erzieherinnen mit einer Bergbahnfahrt verbunden sei.