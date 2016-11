Bad Wildbad Ergreifender Monolog

Gefühle des Illegalen

Darsteller des gleichermaßen spannenden als auch ergreifenden Monologs ist Mathias Kopetzki, freischaffender Schauspieler, Autor, Schriftsteller und Synchronsprecher. Er lebt den arabischen Flüchtling in einer Art, die betroffen macht – eine großartige schauspielerische Leistung.

Kopetzki wird zu Sad, den in sich gespaltenen Menschen, der für die Zuschauer keineswegs durchschaubar wird. Bedrückend spiegelt er in seiner Rolle die Gefühle des Illegalen wider, bringt dabei aber auch die Vorurteile und Ängste der Gesellschaft angesichts der aktuellen Situation zu Asylanten, Integration, Islam, Terrorismus, und Kriegsflüchtlingen zum Ausdruck.

Die Zuschauer erfasst dabei durchaus ein gewisses Unbehagen, was auch in dem sich anschließenden Gespräch – Initiator Hubertus Welt mit Mathias Kopetzki und Besuchern – deutlich wurde. Auf Welts Frage an Kopetzki "Wie fühlen Sie sich als Sad?" antwortete dieser: "Es ist eine Achterbahn der Gefühle, man versucht die Rolle gut zu spielen." Ob er meine, mit dem Thema Menschen bewegen zu können, meinte Kopetzki, dass dies sicher so sei, aber diese Leute eben nicht ins Theater zu diesem Stück gingen. Er versuche selbst immer wieder, Ressentiments abzubauen, Vorurteile zu überprüfen, um dann besser urteilen zu können. Aber man erwische sich immer wieder bei Vorurteilen, die in den Köpfen stecke.