Bad Wildbad Duo bietet PianoPop zum Genießen

Bad Wildbad-Calmbach. Die evangelischen Kirchengemeinden im Oberen Enztal veranstalten am Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr einen gemeinsamen Konzert-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Calmbach. Gast ist dieses Mal das Duo Döhler & Scheufler. Frank Döhler und Daniel Scheufler sind als Musikduo seit 1999 gemeinsam unterwegs. Ihr Ziel bestimmt ihre Arbeit: Sie wollen die Sehnsucht nach Gott in Menschen wecken und stärken.