Bad Wildbad Auftritt als Vorgruppe beim Konzert von Tim Bendzko?

Verein feiert großes Jubiläum

Für den eigenen 125. Geburtstag plant die OVC übers Jahr verteilt zahlreiche musikalische Veranstaltungen. So richtet sich die Probentätigkeit der Musiker auf den 8. April. Das Motto des Abends aus Anlass des Jubiläums lautet "Festakt – einmal anders". Veranstaltungen wie "Musik in den Mai" und die traditionelle Maihocketse folgen, ebenso einige weitere musikalische Höhepunkte. Am 26. Mai ist die OVC als Teilnehmer beim Festzug "650 Jahre Überfall in Wildbad" dabei.

Dirigent Sascha Eisenhut zeigte sich sehr zufrieden sowohl mit der Qualität der Musik als auch mit dem Probenbesuch. Er hatte in seinen ersten 365 Tagen bei der OVC schon viele tolle Erlebnisse und freut sich auf weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr.