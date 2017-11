Bad Wildbad Arbeit endlich in Schule angekommen

Meist kämen die Schüler selbst in das Büro der Sozialarbeiter oder sprächen sie direkt an. Dies sei auch während der Unterrichtsstunden möglich. Wobei man da etwas aufpassen müsse, so Bauer schmunzelnd, denn: "Es gibt auch Schüler, die kreativ sind und immer während Mathe oder Deutsch kommen". Auch die Lehrer nehmen den Kontakt auf, um über auffällige Schüler zu reden und diese zu Beratungen zu schicken. Deutlich seltener sei der Fall, dass zuerst die Eltern den Kontakt suchen würden.

Viele Projekte

Neben den regulären Beratungszeiten führen die beiden Schulsozialarbeiter auch Projekte durch, vorwiegend in den fünften und sechsten Klassen. So gibt es beispielsweise ein soziales Kompetenztraining, den Klassenrat, das Anti-Mobbing-Projekt "Gemeinsam Klasse sein" oder den "Mach’s mit"-Parcours zur HIV-Prävention und weitere Projekte.

Nach den Turbulenzen und Veränderungen an der Fünf-Täler-Schule in den letzten Jahren scheine "nun langsam wieder etwas mehr Ruhe einzukehren", schreiben die beiden in ihrem Jahresbericht. Innerhalb der Schule sei die Schulsozialarbeit "nun endlich gut angekommen". Besonders erfreulich sei, dass in der Jahnstraße "nun endlich wieder ein Büro zur Verfügung steht".

Am sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum gebe es weiterhin eine gute Kooperation mit Schulleitung und Lehrern. Auch nach dem personellen Wechsel sei die Schulsozialarbeit am Enztal-Gymnasium fester Bestandteil der Schule. Aufgrund der durchgehenden Anwesenheit im neuen Schuljahr sei hier mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Im Namen des Ausschusses bedankte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Bruno Knöller bei den Schulsozialarbeitern für ihren Bericht. Die wichtige Arbeit werde im Gremium anerkannt.