Bad Wildbad Alternativen zu Sperrung gefordert

Normalerweise antworte er auf Anträge nicht direkt, sagte Bürgermeister Klaus Mack. Von dieser Regel machte er dieses Mal eine Ausnahme. Denn er wolle "mit einem Gerücht aufräumen", so Mack. Diese Straße werde nicht vom Regierungspräsidium saniert. Richtig sei, dass in Calmbach ein Stadtsanierungsgebiet beantragt und genehmigt wurde mit dem Ziel, die Wildbader Straße in einem Gesamtprojekt zu entwickeln, zu dem unter anderem auch die Themen Radweg und schnelles Internet gehören. Für die Durchführung dieser Gesamtmaßnahme gebe es aber noch keine Planung. Dies sei noch viel Arbeit, denn die Maßnahmen der Stadtverwaltung und des Regierungspräsidiums müssten synchronisiert werden. "Wir wollen eine schöne Lösung", sagte Mack, der anregte, den Antrag dann einzubringen, wenn die Punkte in der Tagesordnung drin sind. Dem widersprach Knöller: "Wir wollen den zeitlichen Druck nehmen", damit es nicht so werde wie jetzt am Lautenhof.