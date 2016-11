Bad Wildbad 37-Jähriger gesteht Post-Überfall

Bad Wildbad-Calmbach - Der 37-Jährige, der am 12. Oktober eine Postfiliale in Calmbach überfallen hat und sich seit dem 13. Oktober in Untersuchungshaft befindet, hat die Tat inzwischen gestanden. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.