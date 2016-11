Bad Teinach-Zavelstein Zäune errichtet, wo es verboten ist

Deshalb forderte die Baurechtsbehörde, also das Landratsamt Calw, die Stadt Bad Teinach-Zavelstein zu einer Stellungnahme auf, wie mit den Abweichungen umgegangen werden solle. "Damit kann man sich keinen Pokal verdienen", konstatierte Bürgermeister Markus Wendel zum Einstieg in die Beratung im Gemeinderat, die etliche der betroffenen Eigentümer in dem Baugebiet verfolgten. Es gelte, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Sonst stehe eine Beseitigungsverfügung durch die Baurechtsbehörde im Raum.

Gleichzeitig betonte Wendel, dass niemandem eine Absicht zu unterstellen sei. Zumal der Fachmann, der den Bebauungsplan lesen könne – der Architekt – meist nicht mehr auf dem Gelände sei, wenn die Bauherren die Außenanlage fertigstellen. Und die ragte in den vorliegenden Fällen über die Freihaltezone hinaus und immer wieder auch in den Entwässerungsgraben hinein.

Findlinge, Trockenmauern oder Gartenzäune wurden zur Abgrenzung eben auch in jenen Bereichen errichtet, in denen solche so genannten Nebenanlagen untersagt sind. "Da sie nicht genehmigungspflichtig sind, war auch das Bauamt nicht involviert", erläuterte der Bürgermeister. Deshalb sei die Situation unbemerkt geblieben.