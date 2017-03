Bad Teinach-Zavelstein. Wenn im Frühjahr die ersten wärmenden Sonnenstrahlen über den Wiesen Zavelsteins scheinen, lässt ein einzigartiges Naturschauspiel nicht lange auf sich warten: die weit über die Region hinaus bekannte Krokusblüte. Der "crocus neglectus", ursprünglich am Mittelmeer beheimatet, übersät die Wiesen und lässt sie in einem Farbenmeer aus Blau, violett und weiß erleuchten. Am Samstag, 11. März, wird ab 14 Uhr eine Wanderung zu den Krokuswiesen angeboten. Der Tourführer berichtet den Teilnehmern Wissenswertes zur einmaligen Pflanzenwelt und beantwortet Fragen. Der Spaziergang wird rund eine Stunde dauern. Eine Anmeldung über die Teinachtal-Touristik unter der E-Mail info@teinachtal oder unter Telefon 07053/92 0 50 40 ist erforderlich und kostet vier Euro Treffpunkt ist am Wanderheim Zavelstein.