Bad Teinach-Zavelstein Vor Feinden gewarnt

Er hatte dafür zu sorgen, dass die Haustüren und Stadttore verschlossen waren und er warnte die schlafenden Bürger vor Feinden sowie Dieben. Bei Wind und Wetter half er so manchem Ratsherren, nach langen Sitzungen den Weg nach Hause zu finden.

Nun kann man den Nachtwächter wieder nach der Sommerpause zu einem humorvollen und gruseligen Nachtspaziergang durch die alten Gassen und Gemäuer von Zavelstein begleiten. Die Teilnahmegebühr kostet neun Euro. An folgenden Tagen kann man den Wächter begleiten: 11. Oktober, 22. Oktober, 8. November, 19. November, 6. Dezember und 17. Dezember. Treffpunkt ist jeweils um 20.30 Uhr am Marktplatz in Zavelstein. Bei schlechter Witterung findet der Nachtwächterrundgang nicht statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen: Buchungen bei der Teinachtal-Touristik unter der Telefonnummer 07053/9 20 50 40 oder Mail unter info@teinachtal.de.