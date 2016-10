Bad Teinach-Zavelstein Viele schaurig-schöne Momente

"Vertreter des Schwarzwaldvereins wiesen mich in die Historie und markante bauliche Punkte ein", berichtete Stier im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dass der aus Calw bekannte Nachtwächter auch in Zavelstein seine Runden dreht und zur vollen Stunde mit seinem Horn die Zeit signalisiert, geht auf die Initiative von Hotelier Rolf Berlin zurück. "Er warb für seine Hausgäste um die Möglichkeit und dann schloss sich auch die Teinachtaltouristik an", erzählte Stier.

Weitere Rundgänge bis Jahresende

Mit seinem Engagement orientiert sich der aus Höfen stammende Nachtwächter an den Grundsätzen der baden-württembergischen Nachtwächter- und Türmerzunft. Nur Städte mit entsprechenden historischen Belegen für einen Nachtwächter können dieses Brauchtum so darstellen.

Bei den Besuchern in Zavelstein hinterließ der Rundgang mit ihm indes auch schaurige Eindrücke. Wer auf diese neugierig ist, kann sie am 8. und 19. November sowie 6. und 17. Dezember ebenfalls erleben. Anmeldungen und Infos sind über die Teinachtal Touristik möglich.