Bad Teinach-Zavelstein Stadtfest ist Reise ins Mittelalter

Schon von Weitem konnte man die vielen Zelte des Lagers auf der Festwiese erkennen. Dort verweilten froh gesinnte Mittelalter-Gruppen sowie Händler und präsentierten sich den Besuchern. Die kreativen Kleider, die sie trugen, waren eine Augenweide. Einige sangen unbeschwert, während sie Speisen zubereiteten, andere grillten schon fleißig. Beim Bogen- und Armbrustschießen testeten einige ihre Konzentration und Präzision.

Für die Kinder hatten die Gruppen spaßige Mittelalter-Spiele vorbereitet. Verschiedene Stände boten eine Vielfalt an Leckereien an. Der historische Mittelaltermarkt, der auch schon am Freitag stattfand, ging in die zweite Runde. Auch dort war die Auswahl enorm. Kleidung, Schmuck, Liköre, Weine, Pelze, Holzskulpturen, Instrumente, Seifen, Düfte und viele weitere Dinge konnte man erwerben. Neben Säften und erfrischenden Getränken genossen die Gäste an den Schenken auch Mett- und Kirschbier.

