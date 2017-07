Am Samstag, 29. Juli, um 14 Uhr bietet die Teinachtal Touristik eine Führung unter dem Titel "Königliches Bad Teinach" an. Das Kurbad im kleinen Heilbadeort nahm den Badebetrieb bereits im 15. Jahrhundert auf. Der Sage nach entdeckte ein Jäger die Mineralquelle, als er der Fährte eines verwundeten Hirsches folgte. Auch die württembergischen Könige besuchten zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder das "königliche" Bad Teinach. Die einstigen Kureinrichtungen erinnern noch heute an diese besondere Zeit. Treffpunkt für die Führung ist bei der Teinachtal Touristik in Bad Teinach. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich unter Telefon 07053/9 20 50 40 oder unter E-Mail info@teinachtal.de. Foto: Teinachtal Touristik