Bad Teinach-Zavelstein Betreuungsplätze reichen aus

Bad Teinach-Zavelstein. Mit der Erhebung schreibt das Kreisjugendamt die Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes fort, bei dem alle Gemeinden ihren jeweiligen Ausbaustand feststellen. Und der orientiert sich an der Zahl der Kinder, die dort leben.

"Wir haben noch genügend Betreuungsplätze, auch wenn man sich manchmal eine ausgewogenere örtliche Verteilung wünschen mag", konstatierte Bürgermeister Markus Wendel. So gibt es zwei kommunale Kindergärten – in Emberg und Sommenhardt –, einen kirchlichen in Zavelstein und eine Kleinkind-Gruppe in Bad Teinach.

Vollbelegung bei kirchlicher Einrichtung