Bad Teinach-Zavelstein Begegnung mit Achtsamkeit

Bad Teinach-Zavelstein. Der in Neuenstein im Hohenlohekreis geborene Theologe absolvierte seinen Zivildienst in Bad Liebenzell und studierte in Tübingen und England. Nach seinem Vikariat in Tübingen und Pfarrvikariat in Steinheim an der Murr führte ihn die erste ständige Pfarrstelle nach Langenbrand und Kapfenhardt. Es folgten vier Jahre in Korb im Remstal, ehe er in den vergangenen neun Jahren als Pfarrer der Kirchengemeinde Wittlensweiler sowie in den letzten zwei Jahren zusätzlich der Kirchengemeinde Igelsberg, beides Stadtteile von Freudenstadt, vorstand.

Viele geistlich prägende Stationen

"Geistlich geprägt haben mich die Kinder- und Jugendarbeit in meiner Heimatgemeinde sowie der Zivildienst und die Begleitung durch den Süddeutschen Gemeinschaftsverband", berichtete der 56-jährige verheiratete, vierfache Familienvater im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntagnachmittag.