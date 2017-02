Bad Rippoldsau-Schapbach Wilder Westen in der Schapbacher Festhalle

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Der Hamperleball in der Schapbacher Festhalle stand unter dem Motto "Wild Wild West". Die Halle hatten die Hästräger mit viel Liebe zum Detail in den wilden Westen verwandelt. So war eine Tipi-Bar aufgebaut. Im Daltons-Gefängnis wurden kulinarische Köstlichkeiten angeboten, ein Western-Saloon fand ebenso guten Zuspruch und viele Gäste fanden sich auch in der "Kaffeetantenwüste" ein. Für Musik sorgte DJ Andy.