Bad Rippoldsau-Schapbach Schwarzwaldklinik: Inventar wird versteigert

"Wir lösen die Schwarzwaldklinik auf" heißt es auf der Internetseite des Auktionshauses "Auktionspunkt" mit Sitz in Potsdam, das mit der Versteigerung beauftragt ist. Die Zielvorgabe ist eindeutig: "Alles muss raus."

Im Katalog stehen rund 350 Einzelposten

Dazu bietet das Unternehmen drei Möglichkeiten an: Am Mittwoch, 22. Februar, gibt es von 9 bis 11 Uhr eine Live-Versteigerung direkt im Klinik-Gebäude. Interessenten können außerdem per Online-Versteigerung im Internet mitbieten oder sogar Vorgebote abgeben. Dazu müssen sie sich auf der Internetseite von "Auktionspunkt" registrieren lassen.