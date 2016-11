Bad Rippoldsau-Schapbach Harsche Kritik an Windkraftplänen

Bad Rippoldsau-Schapbach. In seinem Schreiben wendet sich Feger insbesondere an die Landtagsabgeordneten. Er befürchtet, dass die Windkraftanlagen den Schwarzwald in eine Energielandschaft verwandeln würden. Der Ertrag der Anlagen stünde in keinem Verhältnis zu dem Eingriff in die Natur bei Bau und Betrieb, kritisiert Feger. Außerdem schwanke die Einspeiseleistung zu sehr, um zur Versorgungssicherheit im Land beizutragen.

Darüber hinaus befürchtet Feger einen unkontrollierten Bau von Windkrafträdern in der Region. In der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach gibt es bereits vier Windkraftanlagen innerhalb eines rechtskräftigen Flächennutzungsplans. Danach beschloss der Gemeinderat, keine weiteren Anlagen mehr zuzulassen. Ein Ausgleich für den Eingriff wurde im Gemeindewald auf der gegenüberliegenden Talseite am "Schmiedsberger Platz" geschaffen. Angrenzend an diese Ausgleichsfläche sollen nun drei Windkraftanlagen auf Schenkenzeller Gemarkung entstehen. Diese seien vom Ortskern Schapbachs sehr gut zu sehen. Die Bürgerinitiative habe dazu eine Simulation erstellen lassen.

Weiter macht Feger Sorgen, dass weitere Windkraftanlagen auf dem Höhenrücken angedacht sind, sowie die Pläne zu Anlagen auf dem Schwar­zenbruch auf Oberwolfacher Gemarkung.