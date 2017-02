Bad Rippoldsau-Schapbach Ein großer Förderer der Vereinsarbeit im Ort

Bad Rippoldsau-Schapbach. Maurermeister Adolf Heizmann ist im Alter von 90 Jahren gestorben. In der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach war er ein beliebter Mitbürger. Adolf Heizmann wurde am 18. April 1926 in einer Familie mit zwölf Geschwistern in Schapbach geboren. Nach der Schulzeit begann er 1941 einer Maurerlehre, die er mit der Gesellenprüfung 1944 abschloss. Direkt danach wurde er mit 18 Jahren in den Kriegsdienst eingezogen und war von 1944 bis April 1948 in Gefangenschaft in England.