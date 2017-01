Bad Rippoldsau-Schapbach Abschied von Christian Waidele

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von Christian Waidele, Sohn von Bürgermeister Bernhard Waidele. Mehr als 700 Trauergäste waren es, die dem im Alter von 31 Jahren Verstorbenen in der Schapbacher Pfarrkirche St. Cyriak das letzte Geleit gaben. Christian Waidele war am Samstag, 14. Januar, nach einem tragischen Unfall in Schruns seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein alkoholisierter Autofahrer hatte ihn in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar auf dem Zebrastreifen übersehen und ihn mit überhöhter Geschwindigkeit frontal erfasst.