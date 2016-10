Bad Liebenzell Wird jetzt gebaut – oder doch nicht?

Bad Liebenzell. Die Behauptung, dass nicht die Errichtung eines Parkhauses beschlossen worden sei, sondern lediglich die Planung eines solchen, führte Volker Kliewer, Fraktionsvorsitzender der Offenen Liste, bei der vergangenen Gemeinderatssitzung ins Feld.

Zuvor hatte Bürgermeister Dietmar Fischer den Beschlussantrag vorgestellt, dass der so genannte "Betrieb gewerblicher Art ›Parkierungsanlagen‹" in den Eigenbetrieb "Städtische Erholungsanlagen" eingegliedert werden soll. Kämmerer Lucas Hansen erklärte, dies hätte zur Folge, dass die Parkierungsanlagen aus dem Haushalt ausgegliedert und in einem Eigenbetrieb geführt werden. Somit würde auch der Jahresfehlbetrag dieser Einrichtungen nicht mehr zum Jahresergebnis des Kämmereihaushaltes beitragen.

Auch Dietmar Lehmann-Schaufelberger (Bündnis 90/Die Grünen) störte sich in diesem Zusammenhang an dem Wortlaut in der Sitzungsvorlage, dass diese Änderung der Betriebssatzung "parallel zu dem Gemeinderatsbeschluss im August 2016 zur Errichtung eines Parkhauses auf dem Mühlenareal und der damit zusammenhängenden Planung" erfolgen solle. "Ich halte es für enorm wichtig, zu formulieren, dass der Gemeinderat beschlossen hat, in die Planung einzusteigen." Sebastian Kopp (OL) pflichtete seinen Ratskollegen uneingeschränkt bei, da die Öffentlichkeit wissen müsse, dass zwar geplant und Erkundigungen eingeholt würden, aber letztlich immer noch entschieden werden könne, ob gebaut wird oder nicht.