Bad Liebenzell Wettkampf um Goldbarren

Bad Liebenzell. Bad Liebenzell wird am 24. und 25. Juni wieder Schauplatz eines besonderen sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkts: Auch in diesem Jahr findet wieder das Bad Liebenzeller Jugendtanzfestival im Spiegelsaal des Kurhauses statt. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Geboten wird Tanzsport der Spitzenklasse in den Standard- und den Lateinamerikanischen Tänzen.