Bad Liebenzell Vom Strauß zum Biomüll: Werke, die Wandlungen zeigen

Mehr Einblicke in die Vita der Künstlerin vermittelte Bürgermeister Dietmar Fischer im Rahmen der Vernissage: Erika Koch ist in Bad Liebenzell geboren, in Möttlingen aufgewachsen und noch heute dort wohnhaft.

Ihr Talent für grafisch-technisches Zeichnen machte sie zu ihrem Beruf. Nach einem Studium zum Hoch- und Tiefbautechniker übte sie diese Tätigkeit viele Jahre aus. Fortbildungskurse, der Kontakt mit anerkannten Künstlern und schließlich ab 2011 ein Studium an der FKS Stuttgart, Akademie für Kunst und Design, zeigen die Intensität ihres weiteren Werdeganges. Im Januar dieses Jahres schloss sie ihr Studium in der Freien Malerei erfolgreich ab.

Seit mehr als einem Jahr beschäftige sich die Künstlerin mit "Übergängen", erläuterte Stefanie Sauerhöfer, Kunsthistorikerin aus Stuttgart. Auch in ihrer Diplom-Arbeit hätte sich Koch mit dieser Thematik befasst.