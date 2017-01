Bad Liebenzell Vielfältiges Programm

Bad Liebenzell-Monakam. Auf das traditionelle Skirennen müssen die Mitglieder der Sportgemeinschaft Monakam nicht verzichten. Am Samstag, 18. März, gibt es eine Tagesausfahrt in das Skigebiet Sonnenkopf. In deren Rahmen wird auch die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. "An der Skiausfahrt können auch Mitglieder und Freunde der Sportgemeinschaft Monakam teilnehmen, die nicht beim Skirennen starten möchten", wie Vereinsvorsitzender Tobias Volle betonte.