Bad Liebenzell Tanzsportstars von morgen

In zwei Tagen standen für mehr als 200 Paare in Latein und Standard die – nicht immer nachvollziehbaren – Entscheidungen an. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Blick der Wertungsrichter vom Empfinden der Eltern oder den Erwartungen der Tanzsportzentren abweicht.

Komplizierter Mix

Als Lohn warteten auf die Siegerpaare kleine Goldbarren. Der wesentlich größere Antriebsfaktor für die Tänzer besteht jedoch aus einem komplizierten Mix aus Platzierungen sowie den dafür zu erzielenden Punkten, die zum Start in den nächst höheren Leistungsklassen berechtigen.

Der Weg nach oben im Tanzsport ist weit – und hart. Das bekommt man nach Rumba, Tango, Cha-Cha-Cha und Jive Runde für Runde Schwarz auf Weiß bei den Wertungszahlen Eins bis Sechs vorgehalten. Insgesamt ein Dutzend Wertungsrichter aus Calw, Pforzheim, Ludwigsburg, Baden-Baden bis Frankenthal und Bremen waren beim Turnier in der Kurstadt im Einsatz.

Nach jeder musikalischen Pause holten die jungen Sportler im Minutentakt ihre Noten und damit Sieg, Platzierung und Niederlage ab. Tanzen ist auf dem Niveau, wie es in Bad Liebenzell zu sehen war, in Sachen Tempo, Beweglichkeit, Dynamik, Technik bis hin zur Ausstrahlung Hochleistungssport. Vornehmlich Tänzer aus dem süddeutschen Raum waren mit Hochburgen wie Ludwigsburg, Freiburg, Heilbronn, Feuerbach, Rastatt, Sinsheim, Balingen, Öhringen, Tübingen vertreten, aber auch aus Würzburg und Wiesbaden waren Meldungen eingegangen.

Sämtliche Platzierungen der rund 200 Tanzpaare einschließlich der einzelnen Wertungen sind im Internet unter www.bad-liebenzeller-jugendtanzfestival.de einzusehen.