Bad Liebenzell Stahl nicht mehr im Vorstand

Mittelfristig soll auch wieder eine Jugendmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Christian Röcker hat es sich zum Ziel gesetzt, mit regelmäßigem Nachwuchstraining den Verein für Mädchen und Jungen interessant zu machen. "Noch ist die Anzahl der Teilnehmer recht übersichtlich", so der Jugendverantwortliche, der genau weiß, dass es mitunter eines langen Atems bedarf, um in diesem Bereich etwas zu erreichen. Etwas Unterstützung kommt von den Fußballern des TSV Möttlingen, die in den Herbst- und Wintermonaten den Kindern und Jugendlichen auch einen Einblick in die Sportart Tischtennis geben wollen.