Bad Liebenzell Spannender Tag

Gottesdienst vorab

Nach dem ökumenischen Gottesdienst, der von den jeweiligen Ortspfarrern gestaltet wurde, ging es zur Feier in die Schule. Hier wurden alle von Konrektor Tobias Rathgeber in Bad Liebenzell und von Leslie Neubert an der Grundschule in Möttlingen sowie Unterhaugstett begrüßt. Die Zweitklässler präsentierten den Neulingen ein buntes Programm zum Thema Einschulung.

Nach begeistertem Applaus übergab die Schulleitung die Abc-Schützen an ihre Klassenlehrer. Während die Kinder ihre erste Schulstunde erlebten, wurden die Gäste von den Zweitklässler-Eltern und dem Förderverein beim Sektempfang und Imbiss verwöhnt.