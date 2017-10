Bad Liebenzell Oldtimerfans wollen Verein gründen

Bad Liebenzell. Initiator des Treffens ist Heinz Schober aus Bad Liebenzell. Nach seinen Worten gibt es 15 Interessierte, die mitmachen wollen. Die künftigen Mitglieder kommen aus Auggen, Baiersbronn, Beutelsbach und Bad Liebenzell. Sie treffen sich vier Mal pro Jahr in diesen Orten. Wer dazukommen will, darf sich bei Schober unter der Handynummer 0178/3 67 27 49 melden oder zum Treffen in Oberreichenbach kommen.

Enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Liebenzell geplant

Wenn der Verein existiert, soll es ein bis zwei Mal im Jahr im Kurpark von Bad Liebenzell ein Oldtimertreffen mit gastronomischem Angebot geben. "Wir wollen eng mit der Stadt zusammenarbeiten", versichert Schober. So soll der Verein bei Veranstaltungen der Stadt mit einem Stand vertreten sein. Zudem möchte Schober besondere Höhepunkte auf die Beine stellen, bei denen für soziale Zwecke gesammelt wird. Darüber hinaus sollen Oldtimertreffen besucht und Ausfahrten organisiert werden.