Bad Liebenzell Nordschwarzwald in geselliger Runde erleben

Am Sonntag beginnt die Woche mit der Anreise nach Bad Liebenzell. Am Montag wird schon voll durchgestartet. Die Wanderführer leiten die Gruppe zum Kloster Hirsau, der Schlossburg Hohennagold und zum "kalten Herz" nach Neuenbürg. Gegen Ende der Woche geht es in den Laubwald Schönbuch und auf den Spuren der Kelten über das Eulenloch bis zur Kapfenhardter Mühle.

Freie Verfügung

Der Donnerstag steht den Teilnehmern zur freien Verfügung, um neue Kraft zu tanken. Die Wanderer haben dann die Möglichkeit, morgens an einer Stadtführung durch Bad Liebenzell teilzunehmen. Wer an diesem Tag nur ausruhen möchte, kann bei einem kostenfreien Besuch in der Paracelsus-Therme und Sauna Pinea Bad Liebenzell die Seele baumeln lassen. Dann ist die Wanderwoche 2016 vorüber, aber der Urlaub muss noch nicht vorbei sein. Der Aufenthalt kann verlängert werden, um den nördlichen Schwarzwald auf eigene Faust zu erleben.