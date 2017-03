Bad Liebenzell Möttlinger Fleckenbuch mit viel Aufwand restauriert

"Wir sind davon überzeugt, dass dieses Geld im Sinne der Heimatpflege gut angelegt ist", sagte Friedrich Walz zum Betrag von gut 800 Euro, mit dem die Blumhardt- Gesellschaft dieses Werk unterstützte. Was ist ein Fleckenbuch? Diese Frage beantwortete Kreisarchivar Martin Frieß den Gästen, darunter die Pfarrer Meißner und Voormann, Dieter Ising, Waltraud Maas vom Stadtarchiv Bad Liebenzell, Altbürgermeister Helmut Schiek als aufmerksamer Beobachter vom Heimat- und Geschichtsverein sowie Bürgermeister Dietmar Fischer. "Darin wurden Gemeindebesitz, Feudalrechte, der Sold von Pfarrer, Lehrer und Flurschütz, Jagd-, Wege- und ­Brückenrecht, Frondienste – kurz alle ortsbedingt wichtigen Dinge festgehalten."

Einst im Besitz der Herren von Waldeck

"Bemerkenswert, dass die Herrschaften das alles so sauber aufgeschrieben haben", stellte Walz fest und zitierten einige Seiten. So ist auf Seite 90 der Vertrag von 1571 zwischen der Herrschaft Württemberg, der freien Reichsstadt Weil der Stadt und der Gemeinde Möttlingen zu finden. Ursprünglich im Besitz der Herren von Waldeck, haben diese 1385 und 1387 Teile an Weil der Stadt und Württemberg abgegeben. So unterhielt die Reichsstadt bis 1865 in Möttlingen den "Maierhof".