Bad Liebenzell Kunden geben ihrem Dorfladen nur beste Noten

Zusammen mit Bürgermeister Dietmar Fischer war Kliewer in den Dorfladen gekommen, um mit der Betreiberin Barbara Becker-Lambach die Gold-Medaille der Zeitschrift "Schrot & Korn" zu feiern. "Wir haben den Preis auf der Bio-Fachmesse in Nürnberg erhalten", erklärte Becker-Lambach. Wie in der Schule durften die Kunden Noten für verschiedene Kategorien wie Frische, Präsentation, Vielfalt oder freundliche Bedienung verteilen. Dies alles habe zu dem tollen Ergebnis geführt.

Das Geschäft an der Johannes-Keppler-Straße 13 ist mehr als ein Bioladen. "Mut haben, reingehen, man wird überrascht sein, man bekommt hier alles" empfahl Fischer den von sechs Frauen geführten Dorfladen: "Er ist super etabliert, ein Mittelpunkt im Dorf, mit einem genialen Angebot an Qualität und Quantität."

In der Tat: Was von vorne klein aussieht, öffnet sich gleich hinter dem Eingang in einen großen Verkaufsraum. Von den Getränken über tägliche Bedarfsgüter, Lebensmittel aller Art bis zum frischen Gemüse, Haushaltsartikel und der Briefmarke fehlt es an nichts. Sollte ein Produkt einmal nicht vorrätig sein – kein Problem. "Heute bestellt, morgen da" sagte Becker-Lambach und weist nicht ohne Stolz noch auf den Bereich Bücher und Schreibwaren hin.