Bad Liebenzell Jede Menge Experimente machen Lust auf mehr

Staunend stellten die Besucher beispielsweise fest, dass ein Boot mit Gummibärchen auch unter Wasser nicht kentert oder dünne Farbstriche auf Papier zu einem bunten Fächer werden. Verschiedene Angebote hatte der Gastgeber zum Vorstellen von Unterrichtsinhalten vorbereitet. Sowohl der naturwissenschaftliche Bereich mit Experimenten in Chemie oder Beobachtungen in Biologie, als auch der musische mit dem Ausprobieren von Instrumente oder Workshops der bildenden Kunst waren vertreten und stießen auf reges Interesse.

Schon zum Auftakt war den Kindern, die mit ihren Eltern einen ersten Blick in die Einrichtung wagten, die Wahl von so genannten Profilfächern in Aussicht gestellt worden. Je nach Neigung und Vorliebe können sie nämlich in der Orientierungsstufe Kunst, Musik, Sport oder Englisch wählen.

"Für die jeweilige Auswahl gibt es gesonderte Informationsabende", kündigte Schulleiterin Reinhilde Trommer an. Eindrucksvoll hatten verschiedene Bands aus den Klassen fünf, sechs und sieben den offiziellen Part umrahmt. Darüber hinaus zeigten Fünftklässler einen englischen Sketch und ließen erahnen, wie Profilfächer gestaltet werden.