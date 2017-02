Bad Liebenzell Im Kosmos den Schöpfer erkennen

Geschichte einer dramatischen Bekehrung

Der Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen an der Akademie für Weltmission, Yassir Eric, ermutigte die Teilnehmer den Islam kritisch zu sehen, jedoch den einzelnen Muslim als von Gott geliebten Menschen zu erkennen. Es sei wichtig, Muslimen gegenüber das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen. Yassir Eric berichtete aus seinem Leben, wie er als überzeugter radikalisierter Muslim durch die christliche Botschaft ins Nachdenken kam und Christ wurde. Das habe den Bruch mit der eigenen Familie mit sich gebracht, die ihn für tot erklärt habe.

Aus elf Seminaren und Workshop konnte ausgewählt werden. Peter Dürrstein, Geschäftsführer von Dürr Optronik aus Gechingen berichtete von seinen Erfahrungen als Christ in der Wirtschaft. Johannes Rosenbaum ging auf das sensible Thema "Mein Freund will nicht mehr leben" ein.

Samuel Strauß, Missionar der Liebenzeller Mission in Bangladesh, berichtete, wie er als in Kanada geborener, seine eigene Identität in verschiedenen Kulturen lebt. Das Tabuthema "Männerängste" wurde von Christian Kimmich aufgegriffen. Karl-Geppert stellte sich als Israel-Experte dem Vorwurf "Israel ist an allem schuld". Markus und Pierre luden 30 Männer zu einem Kocherlebnis in drei Gängen. Simon Eisinger führte zehn Männer in die Kunst des Schrottschweißens ein.

Nach Ansicht des Leiters "Gemeinschafts-/Gemeindearbeit" des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes, Klaus Ehrenfeuchter aus Calw, stößt die Veranstaltung vor allem deshalb auf so große Resonanz, weil Männer es schätzten, authentische Berichte zu hören und durch kompetente Beiträge ins eigene Nachdenken zu kommen.

Der nächste Männertag findet am Samstag, 3. Februar 2018, in Bad Liebenzell statt.