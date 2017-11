Bad Liebenzell Hommage an eine Ära

Mit Hochachtung

Die Musiker, die sonst in diversen anderen Bands seit einigen Jahren zu hören sind, zeigen, wer sie inspirierte. Allerdings liefern Blueprint keine billige Double Show ab, sondern die Musik des irischen Ausnahme-Gitarristen wird mit Liebe und Hochachtung gespielt, interpretiert und mit all dessen musikalischer Intensität und Spannung erneut zelebriert. Von der Blues Rock Ära Anfang der 1970er-Jahre bis zu der härteren Gangart in den späten 1970er-Jahren ist alles vertreten. An diesem Abend lassen die Musiker "Rory Gallagher im Rockpalast" aufleben.

Weitere Informationen: www.blueprint-tribute.de