Bad Liebenzell Hochbehälter wird komplett neu gebaut

Bad Liebenzell. Wobei die mit dem Projekt verbundenen Auftragsvergaben aufgrund noch ausstehender Förderzusagen gesplittet wurden: sofort losgehen kann es mit dem Neubau des Hochbehälters, der gut 1,5 Millionen Euro inklusive Zu- und Ableitungen kosten wird. Weitere rund 210 000 Euro für gleichzeitig geplante Kanalarbeiten im Bereich des Lengenbachwegs wurden in Form einer Ermächtigung für die Bad Liebenzeller Stadtverwaltung für den Fall freigegeben, dass der erwartete, aber final noch nicht bewilligte Zuschuss von 80 Prozent dafür auch tatsächlich eintrifft.

Auftragnehmer für Hochbehälterneubau und Kanalarbeiten wird als günstigster Bieter der bereits erfolgten öffentlichen Ausschreibung das Bad Liebenzeller Unternehmen Hirschberger & Kusterer Hoch- und Tiefbau GmbH sein. Insgesamt waren nur zwei wirksame Gebote für die Ausschreibung eingegangen, was die Stadtverwaltung in ihren Erläuterungen auf die derzeit hohe Nachfrage nach Baudienstleistungen in der Region zurückführt.

Schon seit längerem vom Landratsamt angemahnt