Im Bad Liebenzeller Ortsteil Möttlingen gibt es wieder ein Friseurgeschäft. Sonja Kummer setzt mit ihrem Studio in der Karmelstraße 17 die fast ausgestorbene Tradition fort. Die gebürtige Monakamerin hat in Sindelfingen gelernt und 2015 in Ulm ihre Meisterprüfung abgelegt. Ihr Friseurgeschäft heißt "Sonjas Schnittstelle". Für Frauen, Männer und Kinder gibt es das volle Programm. Unter den Gästen war bei der Eröffnungsfeier auch Bürgermeister Dietmar Fischer, der zur Geschäftseröffnung gratulierte. "Ich bin bestimmt kein "Geschäftsbeschleuniger", so Fischer in Anbetracht seiner Haarpracht, aber zum "Probesitzen" reichte es allemal noch. Kundenparkplätze stehen direkt vor dem Haus in der Karmelstraße bereit. Foto: Kraushaar