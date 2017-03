Bad Liebenzell Ehrung für Nils Felix Ostendorf

Ostendorf hat seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker bei der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH in Friolzheim absolviert. Sein dritter Platz in seiner Berufsgruppe qualifiziert ihn für eine Aufnahme in die Stiftung Begabtenförderung im Handwerk. Diese unterstützt Nachwuchskräfte, die sich beispielsweise zum Meister weiterbilden wollen, mit einem Stipendium.