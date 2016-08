Bad Liebenzell Autos mit viel Charakter

Die Geschichten, die mit alten Autos verbunden sind, fesseln bis heute Klaus Stahl, der sich gerne an seinen Ford Capri erinnert. Nicht nur, weil er mit diesem Auto seine Frau kennengelernt hat, sondern weil es einen gewissen Status erreicht und eine ganze Epoche mit geprägt hat. Wie zum Beispiel auch der Opel "Manta" oder der Porsche 911. "Schauen Sie sich doch heute mal die Autos an, alle gleich, alle rund, alle wie abgeleckt. Das sieht doch so aus, als ob sie beim Discounter im Regal gestanden sind", kommentierte ein Autofreak die heutige Entwicklung.

In Bad Liebenzell gab es dagegen viel Chrom zu sehen und ein Stück Nostalgie zu erleben. Nachdem die Fahrzeuge vor dem Polarion aufgestellt worden waren, ging die Fahrt, angeführt von einem "Scania 140 Super" vom Sägewerk Burkhardt, durch Bad Liebenzell, am Kurhaus vorbei und wieder zurück zum Polarion.

Den Sprung ins kalte Wasser gewagt

Hier dankte Bürgermeister Dietmar Fischer Heinz Schober, Klaus Stahl und Monika Schleicher dafür, dass sie den Sprung ins "kalte Wasser" gewagt haben. "Sie sind mit einer Idee gestartet, die mit der Zeit zu einer großen Sache werden kann", so der Bad Liebenzeller Schultes.

"Wir wollen weitermachen", so Heinz Schober, der viele Jahre mit Polarionbetreiber Heinz Bay befreundet war. "Das schöne Wetter hat sicherlich mein Vater bestellt", so dessen Tochter Monika Schleicher. Passend zu den Temperaturen präsentierte Kevin Zilla die alte Polarion- Eismaschine, Baujahr 1980, die inzwischen auch ein Oldtimer ist.

Ganz so weit ist Dietmar Fischer mit seinem Auto nicht: "Ich muss noch sieben Jahre warten, bis ich ein ›H‹ bekomme", so der Bürgermeister.

Bei der Siegerehrung gab es Preise für das schönste Fahrzeug, die weiteste Anreise und die meisten PS. Eine abendliche Ü-30-Party und die rundum gelungene Verpflegung durch Küchenmeister Peter Katzenmaier rundeten diese erste Oldtimer-Show ab.