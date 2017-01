Bad Liebenzell Andreas Sondej will nicht unbedingt nach den Sternen greifen

Andreas Sondej war vor knapp drei Jahren nach Hause zurückgekehrt. Zuvor war er Küchenchef bei Zwei-Sterne-Koch Johannes King im Söl’ring Hof auf Sylt. Schon damals hat er begonnen, das traditionelle Dorfgasthaus umzugestalten. Und sein Konzept geht offensichtlich auf. Obwohl Monakam abgelegen ist und an keiner Durchgangsstraße liegt, floriert das Restaurant. Bis aus Stuttgart kommen die Gäste, ebenso aus Pforzheim, dem Enzkreis, dem Kreis Böblingen sowie aus Calw und Umgebung.

Sondejs Können am Herd wird zunehmend wahrgenommen. So erfolgte 2015 die Aufnahme in den Slow Food Genussführer Deutschland. Im Gastronomieführer Gusto verbesserte sich das Restaurant von sechs auf 6,5 von möglichen zehn Punkten.

Das freut den Meisterkoch. Sondej ist aber keiner, der unbedingt nach den Sternen greifen möchte. "Der Gast muss es gut finden", lautet sein Credo. Seiner Beobachtung lassen sich viele Top-Gastronomen zu sehr von Führern wie Michelin oder Gault Millau lenken. Sondej freut sich über seine zahlreiche Stammkundschaft. Und serviert ihnen, was sie mögen.