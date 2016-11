Noch blüht erst eine einzelne pinkfarbene Rose an dem von Künstler Lothar Hudy aus Drahtgeflecht kreierten Rosenblütenmädchen Nahema im Sophi-Park in Bad Liebenzell. Daneben wartet eine von Steinbildhauermeister Hans Joachim Mundinger mit Rosenblüten gestaltete Bank aus Granitstein auf Besucher, die sich im Parkbereich Lebensweisheiten in Ruhe das moderne Märchen "Nahema – die Geschichte des Rosenblütenmädchens aus Marrakesch" anschauen möchten. Die von der Schriftstellerin und Erzählerin Boyan Behrmann geschriebene Parabel zum Wert der Freiheit erzählt von der afrikanischen Sklavin Nahema, die vom Sultan den Auftrag erhält, die vertrockneten Rosenfelder wieder zum Blühen zu bringen. Foto: Fisel