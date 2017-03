Bad Liebenzell Als Solist die Thesen Luthers erläutert

So stellte Österle dem Publikum Martin Luther vor. Er unterstrich die Bedeutung des Thesenanschlags und dessen Einfluss auf die Weltgeschichte, wie die grundlegenden Veränderungen im Denken des Menschen und in der Politik. Den Theologen beschrieb er mehrfach als Genie, der sogar die deutsche Sprache bis in die heutige Zeit geprägt hat. Mit intelligentem Wortwitz brachte der Schauspieler die Zuschauer mehrfach zum Lachen. So gedenken Schulkinder, die weniger informiert sind, an die Opfer des Thesenanschlags. Hin und wieder wechselte Österle in seine eigene Lebensgeschichte, und schilderte, wie er als Pfarrerssohn aufgewachsen ist.

Das Stück wurde von musikalischen Einspielungen und Bildern begleitet. Ein Film zeigte Kirchenbauten und deren Charakteristiken auf. Kruzifixe, Altäre und Räume wurden dabei präsentiert und dessen Funktionen erklärt.