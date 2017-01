Bad Herrenalb Zahlen

Als weiterer Gast hat sich am 16. Januar der Unterhalter und Sänger Hansy Vogt um die Mittagszeit angekündigt, der sein neu komponiertes Gartenschau-Lied für Bad Herrenalb im Gepäck hat. Am bunt geschmückten Stand geben zudem Floristen am 20. und 21. Januar Tipps zum Blumenbinden und verschenken kleine Sträuße an die CMT-Besucher.

Wer die Lieben daheim grüßen möchte, kann am Stand eine Gartenschau-Grußkarte schreiben und verschicken lassen. Interessierte können zudem direkt auf der CMT die Dauer- und Tageskarten für die Gartenschau erwerben. Ebenfalls am Stand C 26 präsent ist die Landesgartenschau Lahr 2018, die nach Bad Herrenalb mit der nächsten Landesgartenschau in Baden-Württemberg an der Reihe ist.

Auch auf der Bühne zeigt man ein buntes Programm: von Vorträgen über Tänze bis zu Gesängen. Eine Kostprobe aus dem Veranstaltungsprogramm gibt es etwa am 22. Januar auf der großen Atriumsbühne. Dort wird die Bad Herrenalber Trachtengruppe ab 12 Uhr mit Folklore-Tänzen zu erleben sein und ab 15.30 Uhr wird der Kinderchor der Bad Herrenalber Falkenstein-Grundschule mit eigens für die Gartenschau geschriebenen Liedern auftreten.

Wer mehr Hintergründiges zur Gartenschau in Bad Herrenalb erfahren möchte, sollte die Vorträge von Gartenschaugeschäftsführerin Sabine Zenker im Urlaubskino am 18. Januar ab 12 Uhr sowie am 21. und 22. Januar jeweils ab 15 Uhr auf der CMT besuchen.

Bad Herrenalbs Wanderwege, Erholungsangebote und kulturelle Höhepunkte wie das Sommernachtstheater werden zusätzlich am 18. und 22. Januar am Stand des Nördlichen Schwarzwalds – der Caravaning-Partnerregion der CMT 2017 – in Halle 6 B 68 vorgestellt.

Mehr als 1000 Veranstaltungen von Konzerten über Theater bis zum Kinderprogramm machen die Gartenschau zum Ausflugsziel für die ganze Familie.

Es gibt auch Expertentipps

Das Herzstück sind das historische Klosterviertel, der Kurpark und die Schweizer Wiese. Gemütliche Plätze am Flüsschen Alb verbinden das Gelände. An allen Orten ist für Naturliebhaber und Freizeitgenießer etwas dabei. Auf einer Fläche von rund zehn Hektar gibt es fantasievolle Gärten, 1000 Quadratmeter Sommerblumen sowie viele weitere Beiträge rund um die Themen Garten und Natur zu bestaunen.

Mit duftenden Gärten, historischen Bäumen und gemütlichen Orten am Flüsschen erlebt der Kurpark eine neue Blütezeit. Zu bewundern gibt es pfiffige Gärten von Landschaftsbauern, Beiträge von Imkern, Fischern, Obst- und Gartenbauvereinen, Floristenkunst sowie bunte Bürgerprojekte. Da kann der Besucher inspirierenden Anregungen sowie Expertentipps zu Garten, Haushalt, Ernährung und Umwelt mit nach Hause nehmen.

Während des Gartenschausommers ist immer was los. Ob Lesungen im Bürgergarten, eine Chill-out-Lounge am Albufer, Astrobeobachtungen oder Übungen für Körper und Geist – für jeden ist etwas dabei. Die jüngeren Besucher können die Gartenschau und den Schwarzwald bei spannenden Mitmachangeboten entdecken. Spaß und Action gibt es zudem am neuen Wasserspielplatz sowie beim Pump Track für Mountainbiker und BMX-Fahrer.

Inmitten der blühenden Schwarzwaldkulisse lassen sich Kunst und historische Facetten Bad Herrenalbs erleben und bis in den Abend hinein kulturelle Veranstaltungen genießen. Auf zwei Bühnen erwarten die Besucher abwechslungsreiche Auftritte.