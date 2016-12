Bad Herrenalb Vom Lagerfeuer bis zur Silvestergala

Bad Herrenalb. Los geht es am 23. Dezember mit der "Romantischen Weihnacht am Lagerfeuer" der Freiwilligen Feuerwehr Bad Herrenalb. Auf dem Rathausplatz erwartet die Besucher ab 16 Uhr ein heimeliges, vorweihnachtliches Programm mit Speisen, Glühwein und Kinderpunsch. Musikalisch untermalt wird das Treffen durch die Bläsergruppe des Musikvereins Bad Herrenalb-Gaistal und den Grundschulchor Bad Herrenalb unter Leitung von Heinz Reinlein. Für die kleinen Besucher kommt der Nikolaus persönlich vorbei und verteilt kleine Geschenke aus seinem Krabbelsack.

Carla und Michael singen

Am 24. Dezember lädt dann das festlich geschmückte Kurhaus Bad Herrenalb zur Einstimmung auf den Heiligen Abend ein. Bei der "Singenden und Klingenden Weihnacht" werden die Besucher vom Kurhausensemble "Corona" und dem Marine-Kameradschaftschor Ettlingen mit stimmungsvollen Weihnachtsmelodien verwöhnt. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Auftritt des Duos Carla und Michael von der Volksmusikgruppe "Die Schäfer". Mit traditionellen Liedern und bekannten Hits aus ihrem neuen Album versetzen sie das Publikum in fröhliche Weihnachtsstimmung. Abgerundet wird das Programm mit gemeinschaftlichem Gesang in Begleitung des Shanty-Chors und der Schäfer. Zwischendurch werden Geschichten und Gedichte rund um die heimelige Weihnachtszeit vorgetragen. Beginn ist um 10 Uhr.