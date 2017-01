Bad Herrenalb Theorie und Praxis werden einstudiert

Neben der intensiven Probenarbeit mit Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser (Karlsruhe) gibt es die Gelegenheit, sich musiktheoretisch, theologisch und spirituell mit dem Inhalt und der Musik der Kantate zu beschäftigen. Hier stehen der Musikwissenschaftler Michael Kaufmann und der Kirchenmusiker Konrad Klek für die Teilnehmer bereit.

Aufführung in Karlsruhe

Am kommenden Samstag findet ab 20 Uhr im Rahmen des Wochenendes in der Klosterkirche ein Orgelkonzert mit Michael G. Kaufmann und Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser statt. Die Kantate kommt am Sonntag ab 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe zur Aufführung, die Predigt hält Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh.

Das Kantatenwochenende der Evangelischen Akademie Baden hat Tradition: Seit 2000 wird jährlich eine Bachkantate in Bad Herrenalb einstudiert und in der Stadtkirche Karlsruhe in einem Kantatengottesdienst aufgeführt.

Mehr Informationen zum Kantatenwochenende gibt es im Internet unter http://evakad.de/prog201705.