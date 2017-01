Bad Herrenalb Programm bietet Spannung und Erholung

Das Infozentrum bietet dieses Jahr auch Veranstaltungen außerhalb des Kaltenbronn. So geht es mit Andreas Megerle im April in Sprollenhaus und im Mai in Frauenalb auf Geo-Tour.

Kreativität ist bei den Kranzbindekursen mit Roswitha Hild gefragt, die zu verschiedenen Jahreszeiten angeboten werden. Auch die beliebten Foto-Kurse sind wieder mit dabei und der Malkurs "Zeichnen und Malen vor der Natur" mit Andrea Baumann.

Im ersten Halbjahr schreibt das Infozentrum einen Foto-Wettbewerb aus. Gesucht wird der mächtigste Baum im Landkreis. Mitmachen kann jeder! Die Sieger werden beim großen Waldfest anlässlich des zehnjährigen Bestehens am 3. September gekürt. Es winken Preise wie geführte Wanderungen, Wildfleisch und vieles mehr.

Spannend und erholsam geht es dreimal auf die Große Bannwaldtour. Der Bannwald Wildseemoor ist einer der größten Bannwälder Baden-Württembergs. Im Sommer wird es kulinarisch lecker am Kaltenbronn. Neben Beerensommer, Wildkräuterkursen und Pestoherstellung gibt es wieder kulinarische Genießer-Touren, bei denen neben Wandern das Essen und Genießen im Vordergrund steht.

In den Ferien werden für erlebnishungrige Kinder verschiedene Programme angeboten.

Um die Geschichte des Kalten­bronn geht es in der Sonderausstellung "Hochmoor, Wald & Kaiserjagd", die ab 5. Mai im Auerhahn-Pavillon zu sehen ist. Hierzu passend die waldgeschichtliche Führung mit Paul Hepperle am 3. Juni und der Vortrag von Friedbert Zapf über die Alte Weinstraße am 13. Oktober.

Weitere Informationen: www.infozentrum-kaltenbronn.de