Bad Herrenalb. Der geplante "Windpark Straubenhardt" wurde in der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats angesprochen. Genauer: bei "Einwohnerfragen". Weil die Höhenorte betroffen seien, so Bürgermeister Norbert Mai, hätten sich die Rechtsanwälte von Bad Herrenalb und Dobel von Anfang an ausgetauscht. Er lege in der Sitzung den Stadträten eine Petition gegen den Windpark zum Unterschreiben vor. Der Grund: wegen mangelnder Windhöffigkeit, Arten- und Landschaftsschutz. Man ist der Ansicht, dass die erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts Enzkreis vom 16. Dezember 2016 für den geplanten "Windpark Straubenhardt" rechtswidrig ist. Wie Mai sagte, werde die Petition auf der Bad Herrenalber Homepage zu finden sein. Bürger könnten diese dann ausdrucken, unterschreiben und nach Stuttgart schicken.