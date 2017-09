Bad Herrenalb Neuer Pächter mit einem anderen Konzept

Bad Herrenalb (mak). Bei der Bürgerfragestunde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wollte eine Bad Herrenalberin Näheres wissen. Schließlich sei sie schon oft darauf angesprochen worden. Bürgermeister Norbert Mai erklärte, dass die ehemaligen Pächter (Margot Hihn-Struhak und Branko Struhak) nach 17 Jahren aus persönlichen Gründen aufgehört habe. Und von Ortsansässigen (Familie Wedner/Villa Lina) der Betrieb bis zur Gartenschau ordentlich weitergeführt worden sei. Auf der Suche nach einem neuen Pächter zum 1. Oktober habe es eine öffentliche Ausschreibung gegeben. Zwei Bewerber hätten ihre Konzepte dem Gemeinderat vorgestellt, wobei die Eigentümer des Hotels am Kurpark (Sidem Verwaltungs GmbH) den Zuschlag bekommen hätten. Noch sei aber nichts unterschrieben. Nach wie vor sei das Kurhaus ein öffentliches Gebäude ­ – WC und Lesebereich für alle nutzbar. Der neue Pächter wolle ein anderes Konzept umsetzen. Mehr oder weniger gebe es Verkaufsstände und Souvenirs, so der Rathauschef. Noch würden entsprechende Gespräche geführt. Auf die Parksituation angesprochen, erinnerte Mai an die Gebührenordnung, die jetzt nach der Gartenschau greife. Bekanntlich sei eine neue Satzung erlassen worden.