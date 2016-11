Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Antrag geht an Landtag

Die Mitglieder des Gemeinderates hätten am Donnerstag vom Inhalt des Schreibens erfahren, teilte der Bürgermeister auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Zum Inhalt des an Landtagspräsidentin Muhterem Aras gerichteten Brief sagte der Bürgermeister, dass die Stadt Bad Herrenalb die Landesregierung ersuche, in den Landtag ein Gesetz einzubringen. Es soll einen Wechsel der Kurstadt vom Landkreis Calw in den Landkreis Karlsruhe ermöglichen.

Der Bürgermeister teilte weiter mit, dass er in dem Schreiben die Argumente der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" aufgeführt habe. Diese Initiative sei der Meinung, dass sich die Kurstadt besser entwickeln könne, wenn sie dem Landkreis Karlsruhe angehöre.

Mai machte deutlich, dass er in dem Antrag an das Bürgerbegehren erinnert habe. So habe die Bürgerinitiative 1596 Unterschriften gesammelt. Das erforderliche Quorum, wonach mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben müssten, sei deutlich überschritten worden. Am Bürgerentscheid vor knapp zwei Wochen hätten knapp 59 Prozent der Wähler teilgenommen.