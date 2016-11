Bad Herrenalb Kurtaxe wird erhöht

Zehn Cent mehr

Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag in der Stadt mit den Ortsteilen Unteres Gaistal und Kullenmühle künftig in der Hauptsaison 2,60 Euro (bislang 2,50 Euro) sowie in der Nebensaison 2,10 Euro (zwei Euro).

In den Stadtteilen Bernbach, Neusatz und Rotensol mit den Gebieten Althof, Oberes Gaistal, Zieflensberg und Aschenhütte sind es in der Hauptsaison 1,80 Euro (1,70 Euro) sowie in der Nebensaison 1,30 Euro (1,20 Euro).